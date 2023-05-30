30 Мая 2023
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Происшествия В России Москва
Фото:Накануне.RU

В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить детей-сирот из новых регионов

В Москве задержана гражданка Украины, приехавшая в РФ с целью вывоза детей-сирот из новых регионов за границу. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. По его данным, задержанная прибыла в Россию по заданию фонда "Save Ukraine", который работает с СБУ.

Ранее в Самаре задержали уроженку Украины при попытке передать неизвестному компоненты для поджога площади им. Куйбышева. Злоумышленница была задержана сотрудниками местного УФСБ после того, как заложила в тайник полиэтиленовый пакет, где и находились воспламеняемые компоненты. В ее автомобиле обнаружили телефон с перепиской с неизвестным, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.

Теги: украина, сироты, москва


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