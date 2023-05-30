30 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу режиссера Евгении Беркович по делу о пропаганде терроризма.

Постановление суда первой инстанции об избрании Беркович меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения, цитирует ТАСС оглашение судьей постановления.

Напомним, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма. Причиной стал поставленный Беркович спектакль о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехавших в Сирию. Это постановка "Финист Ясный Сокол" (проект независимого театра "Дочери СОСО"). Спектакль вышел в 2020 г. и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.

Теги: Евгения Беркович, режиссер, уголовное дело


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