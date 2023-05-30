Рустам Галямов: Генплан-2045 станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы

30 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Рустам Галямов: Генплан-2045 станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы

В Екатеринбурге разработан проект Генерального плана-2045, его утвердят летом 2023 года. Как заявил в интервью официальному порталу города заместитель мэра Рустам Галямов, это будет градостроительный подарок к 300-летию уральской столицы.

"Начну с того, что Генплан – документ территориального планирования. По своей сути он определяет векторы развития города на ближайшие 20 лет, содержит в себе огромный объём информации, начиная от границ населённых пунктов, карт функциональных зон. То есть определяет, где будут размещены в городе жилые кварталы, промышленные и производственные зоны, зоны рекреации. Сила этого документа в системности и объединении всех видов деятельности: Генплан учитывает программы развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, определяет местоположение объектов местного, регионального, федерального значения", – заявил Рустам Галямов.

По проекту уже проведены общественные обсуждения, документ согласован с органами государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и местного самоуправления соседних городских округов. Остался этап утверждения в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

"Если смотреть на демографический прогноз, то население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 до 2 миллионов человек. Соответственно, нужно мыслить на перспективу. В качестве основных территорий, где предполагается преобразование застройки, можно отметить такие районы как ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-западный, Уктус и Вторчермет. Перспективное строительство на ранее незастроенных территориях в основном предполагается в районах Академический, Солнечный, Широкая Речка, Новокольцовский, Истокский, Изумрудный Бор, Попов Лог, Сысертский и Шабровский", – добавил заммэра.

проект района Новокольцовский от "Синара девелопмент"(2022)|Фото: Накануне.RU

Проектом продумано развитие всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для перспективного населения города, в том числе к 2045 году предусмотрена возможность размещения:

  • 102 тысяч мест в дошкольных образовательных организациях;
  • 233 тысячи мест в общеобразовательных организациях;
  • 75 тысяч мест в организациях дополнительного образования;
  • 574 километра улично-дорожной сети;
  • 551 километра линий общественного транспорта.

Строительство школы №120 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Важно то, что в проекте запланировано сохранение и развитие зеленого фонда, в том числе озелененных территорий общего пользования, а также инфраструктура индивидуальной мобильности.

Развитие новых территорий города Екатеринбурга в основном начнется в южном и юго-восточном направлениях. Для обеспечения Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации рабочими местами в тех же направлениях, проектом предполагается размещение Инновационного научно-технологического центра "Татищев", Индустриального парка у Новосвердловской ТЭЦ, Промышленно-логистического комплекса "Кольцовский", Промышленного узла "Сысертский" и Индустриального парка "ЕКАД Южный".

В проекте учтены планы по развитию транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации, включённой в федеральную транспортную систему, в том числе планы по организации крупнейших транспортно-логистических комплексов – станции Седельниково, транспортно-логистического центра "Уральский" на станции "Аппаратная" и транспортно-логистического центра на станции "Гипсовая".

Теги: Рустам Галямов, Генплан-2045


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети