Рустам Галямов: Генплан-2045 станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы

В Екатеринбурге разработан проект Генерального плана-2045, его утвердят летом 2023 года. Как заявил в интервью официальному порталу города заместитель мэра Рустам Галямов, это будет градостроительный подарок к 300-летию уральской столицы.

"Начну с того, что Генплан – документ территориального планирования. По своей сути он определяет векторы развития города на ближайшие 20 лет, содержит в себе огромный объём информации, начиная от границ населённых пунктов, карт функциональных зон. То есть определяет, где будут размещены в городе жилые кварталы, промышленные и производственные зоны, зоны рекреации. Сила этого документа в системности и объединении всех видов деятельности: Генплан учитывает программы развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, определяет местоположение объектов местного, регионального, федерального значения", – заявил Рустам Галямов.

По проекту уже проведены общественные обсуждения, документ согласован с органами государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и местного самоуправления соседних городских округов. Остался этап утверждения в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

"Если смотреть на демографический прогноз, то население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 до 2 миллионов человек. Соответственно, нужно мыслить на перспективу. В качестве основных территорий, где предполагается преобразование застройки, можно отметить такие районы как ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-западный, Уктус и Вторчермет. Перспективное строительство на ранее незастроенных территориях в основном предполагается в районах Академический, Солнечный, Широкая Речка, Новокольцовский, Истокский, Изумрудный Бор, Попов Лог, Сысертский и Шабровский", – добавил заммэра.

Проектом продумано развитие всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для перспективного населения города, в том числе к 2045 году предусмотрена возможность размещения:

102 тысяч мест в дошкольных образовательных организациях;

233 тысячи мест в общеобразовательных организациях;

75 тысяч мест в организациях дополнительного образования;

574 километра улично-дорожной сети;

551 километра линий общественного транспорта.

Важно то, что в проекте запланировано сохранение и развитие зеленого фонда, в том числе озелененных территорий общего пользования, а также инфраструктура индивидуальной мобильности.

Развитие новых территорий города Екатеринбурга в основном начнется в южном и юго-восточном направлениях. Для обеспечения Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации рабочими местами в тех же направлениях, проектом предполагается размещение Инновационного научно-технологического центра "Татищев", Индустриального парка у Новосвердловской ТЭЦ, Промышленно-логистического комплекса "Кольцовский", Промышленного узла "Сысертский" и Индустриального парка "ЕКАД Южный".

В проекте учтены планы по развитию транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации, включённой в федеральную транспортную систему, в том числе планы по организации крупнейших транспортно-логистических комплексов – станции Седельниково, транспортно-логистического центра "Уральский" на станции "Аппаратная" и транспортно-логистического центра на станции "Гипсовая".