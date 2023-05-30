30 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Военкор Сладков считает, что Россия неподобающе относится к СВО

Стагнация при проведении СВО приведет к накоплению западных сил на Украине. Сейчас они еще не могут успешно наступать, но через год ситуация изменится. Об этом написал военкор Александр Сладков.
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Он считает, что многие в России до сих пор надеются на какое-то чудо, которое вмиг изменит ситуацию в нашу пользу. Но это неправильно. То, что фронт не двигается, свидетельствует об отсутствии положительной динамики, - это главный показатель.

"Странно все это. У нас бесконечные ресурсы. А мы относимся к ситуации несерьезно. Ну или, как сказал представитель МИД России, "не начали действовать серьезно". Есть и более печальный прогноз. Лично мой, никакой не официальный: если ВСУ проломят нас, то за ними пойдут войска НАТО", - спрогнозировал Сладков.

На днях российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал, что Россия "еще не начала действовать серьезно", но имеет огромные ресурсы.

Ранее многие военные эксперты говорили о странностях в проведении СВО. Доктор военных наук, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что они вызваны политическими причинами, а не военными.

Теги: СВО


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