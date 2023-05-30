У нас в поселке два часа назад гремели взрывы – Волочкова

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова сообщила о "взрывах" в своем коттеджном поселке в Подмосковье. Известно, что танцовщица живет недалеко от поселка Николо-Урюпино на Новорижском шоссе.

"У нас в поселке два часа назад гремели взрывы. Оказывается, сбит беспилотник. Рядом, слава Богу, воинская часть", - написала Волочкова в своем блоге в Instagram* (*соцсеть принадлежит запрещенной в России компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией).

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что большая часть ударов беспилотников пришлась на Одинцовский, Истринский и Красногорский районы, в последнем как раз и проживает Волочкова.