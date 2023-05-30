Огонь повредил четыре жилых дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле от пожара пострадали несколько домов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вчера поздно вечером поступил сигнал о возгорании на улице Чайковского. На площади в 250 квадратных метров огнем были повреждены четыре частных жилых дома. Также сгорели надворные постройки.

В тушении были задействованы восемь единиц техники и 38 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в третьем часу ночи. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что накануне в другом уральском городе – Ревда – также горели четыре частных дома.