30 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Огонь повредил четыре жилых дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле от пожара пострадали несколько домов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вчера поздно вечером поступил сигнал о возгорании на улице Чайковского. На площади в 250 квадратных метров огнем были повреждены четыре частных жилых дома. Также сгорели надворные постройки.

В тушении были задействованы восемь единиц техники и 38 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в третьем часу ночи. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что накануне в другом уральском городе – Ревда – также горели четыре частных дома.

Теги: пожар, дома, МЧС, Нижний Тагил


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