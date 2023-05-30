30 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Накануне.RU

Все школы России "заминировали" "от имени" создателя "Мужского государства"*

Неизвестный заминировал "все школы России" от лица создателя "Мужского государства"* Владислава Позднякова. Из-за угрозы пришлось обследовать сотни учебных заведений по всей стране.

Письмо с угрозами пришло утром 29 мая, среди адресатов были указаны в том числе управления МЧС по Ямалу, Свердловской и Томской областям, пишет telegram-канал Baza. Автором письма был указан лидер "Мужского государства"* Владислав Поздняков, который пригрозил взорвать и захватить школы с помощью боевиков.

После угроз сотрудники полиции обследовали сотни школ в разных регионах России, где-то эвакуировали школьников и преподавателей (в Красноселькупском и Приуральском районах ЯНАО), где-то этого не делали. Никаких опасных предметов найдено не было.

*организация признана экстремистской в России

Теги: Школа, минирование, "Мужское государство"*


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