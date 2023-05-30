Илья Марков — о концерте в День города: Через репертуар артистов расскажем историю Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга тщательно работают над содержанием концертов, которые увидят зрители в день 300-летия города, и постараются через репертуар артистов передать историю уральской столицы. При этом главным действующим лицом праздника должна стать не какая-то "звезда", а сам Екатеринбург, убежден начальник городского управления культуры Илья Марков.

"Я, конечно, не буду называть конкретных имен [приглашенных артистов]. Даже Алексей Валерьевич [Орлов, мэр Екатеринбурга] их не называет, хотя мы с ним это обсуждаем. Мы слышим обратную связь, появляющуюся прежде всего по поводу артистов, и каждый раз не менее 50 тыс. человек приходят в Исторический сквер. Есть аудитория, которая не всегда может себе позволить присутствовать на концертах столь популярных артистов, и мы ориентируемся на более массового потребителя, а не только молодежь. Хотя в прошлом году были Filatov and Karas. Это для нас был эксперимент, в итоге мы хорошо отработали, это был вечерний формат дискотеки. В год 300-летия это тоже будет, мини-open-air на городском пруду", — заявил Илья Марков в интервью Накануне.RU.

По его словам, на предстоящем гала-концерте в Историческом сквере не предполагается полуторачасовое действие какого-то одного артиста. "Мы считаем, что главным действующим лицом, особенно в юбилей, должен быть город, поэтому три-четыре звездных гостя будут встроены в общий сценарий, через их репертуар мы расскажем историю города", — добавил он.

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Помимо Исторического сквера, будут и другие площадки. Сцена в ЦПКиО будет посвящена Свердловскому рок-клубу, наиболее знаковые участники которого и станут хэдлайнерами.

Будут две молодежные сцены. Одна сделана силами Русской медной компании у КРК "Уралец", где размещена скейт-самокатно-велосипедная площадка. А у Дворца молодежи пройдет фестиваль, который соединит в себе два направления досуга: киберспорт, киберактивность, а также воркаут и паркур. "Хотим сломать стереотип, что это две разные аудитории, что одни сидят за компьютерами, а вторые хулиганят и прыгают по крышам и заборам. Очень часто эти аудитории пересекаются, там тоже будет свой артист", — пояснил Илья Марков.

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На Октябрьской площади состоится детская программа, которая расскажет о системе дополнительного образования. "Будет красивая метафора, связанная с началом жизни, стартом, взлетом. Предполагается, что там выступит артист для аудитории 10-14 лет. Они с трех-четырех лет смотрят YouTube, всех знают, есть свои любимчики, попытаемся удовлетворить их запрос", — сообщил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга.

В целом же, основой культурных мероприятий на 300-летие будут местные артисты.

"Нам очень понравилось, как это было решено в Нижнем Новгороде на 800-летии: было интересное представление, рассказывающее об истории, очень много было связанных с городом красивых метафор, и артисты, которые участвовали в празднике, взаимодействовали с местными коллективами. Мы, конечно, планируем участие всех наших прославленных городских коллективов, массовых, прежде всего", — заверил он.