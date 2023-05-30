30 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

СМИ: В Сургуте экс-сотрудник ГИБДД сбил дочь своего бывшего начальника

В Сургуте экс-сотрудник ГИББД сбил дочь своего бывшего начальника, сообщает группа "К-Информ" в социальной сети "ВКонтакте".

Видеозапись ДТП опубликована в группе. Инцидент произошел когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водители всех автомобилей остановились, чтобы пропустить ее, однако их объехал другой автомобилист, который, судя по видео, "играл в шашки", и сбил девушку.

На кадрах видно, как девушку подбрасывает от столкновения. Водитель остановившись, бросился к пострадавшей вместе с прохожими.

У виновника имелись признаки опьянения, сообщается , что он отказался от медосвидетельствования. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Источник в здравоохранении сообщил Накануне.RU, что ДТП произошло еще 26 мая. У пострадавшей сотрясение и переломы. Девушка была госпитализирована в сургутский травмцентр.

Телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свой источник сообщает, что девушка была госпитализирована в реанимацию, но сегодня ее перевели в палату. По данным канала, у пострадавшей перелом голени и бедра.

Теги: ГИБДД, ДТП, пострадавшая, Сургут


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