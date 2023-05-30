Хинштейн назвал атакованные дронами в Подмосковье населенные пункты

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал подмосковные населенные пункты, на которые сегодня была совершена атака дронов. По его данным, БПЛА атаковали минимум пять населенных пунктов в районах западнее МКАДа – Красногорский (с. Ильинское, д. Тимошкино), Одинцовский (д. Раздоры, д. Ромашково) и Истринский (п. Гринфилд). Стоит отметить, что на этом направлении от Москвы располагается много элитного жилья, резиденции политиков и бизнесменов.

Также Хинштейн пишет, что на Москву совершила налет "эскадрилья дронов".

"Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам. В том числе — принимать наконец необходимые законы", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "все восемь БПЛА, по сообщению Минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ". "Замечательно. Но это не должно никого успокаивать. Нельзя недооценивать врага!" – пишет "единоросс". При этом он не комментирует падение дронов на жилые дома – были ли они сбиты ПВО или прорвались.

"Конечно же, первая задача таких атак — психологическое воздействие. Вызвать панику, запугать людей, посеять чувство незащищенности. Нельзя поддаваться на эти провокации. Результаты работы ПВО показали эффективность системы защиты. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения: система безопасности должна максимально усиливаться", - добавил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате падения дронов повреждено несколько домов, два человека обратились за медицинской помощью.