В суд в Челябинске подан иск к ЧМК на 263 млн рублей

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд области исковое заявление к Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу "Мечел"). Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 262,9 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Напомним, в июле прошлого года трем сотрудникам Челябинского металлургического комбината вынесли приговор за слив загрязненных стоков в реку Миасс. Их признали виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ) и назначили два года лишения свободы условно.