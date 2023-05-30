В Москве эвакуированные после атаки БПЛА жители возвращаются в свои дома

Эвакуированные после атаки БПЛА жители начинают возвращаться в свои дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что дал поручение в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в домах.

Утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Собянин сообщил о двух людях, обратившихся за медпомощью.