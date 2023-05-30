30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцев призвали воздержаться от купания в городских фонтанах

Администрация Екатеринбурга и управление Роспотребнадзора по Свердловской области с наступлением жары и открытием сезона фонтанов решили напомнить, что купание в таких местах категорически запрещено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, первая опасность – это качество воды. Специалисты отмечают, что купание в фонтане может стать причиной острой кишечной или респираторной инфекции, конъюнктивита и даже спровоцировать энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

Кроме этого, при залезании в фонтан есть риск получения травмы и электротравмы. Дело в том, что к городским фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Также можно повредить ногу о систему подачи воды, а при выходе техники из строя велика вероятность удара током.

Сквер за Оперным театром(2020)|Фото: Накануне.RU

Чтобы у ребенка не возникло желания искупаться в таком месте, специалисты советуют избегать прогулок под палящим солнцем в дневное время, а на улицу выходить после 17 часов.

"Помните, фонтан – архитектурный объект, который предназначен для получения эстетического, а не физического удовольствия", - добавили в мэрии.

Напомним, что в ближайшие дни на Среднем Урале прогнозируют жару выше 30 градусов.

Теги: фонтаны, жара, купание, Екатеринбург


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