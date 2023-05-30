Forbes: Сын акционера "Лукойла" возглавил рейтинг богатейших наследников в РФ

Рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.

На втором месте дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко (по 12,6 миллиарда долларов на каждого). На третьем месте — наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона. Доля в наследстве каждого составит порядка 10,8 миллиарда долларов.

На четвертой строчке рейтинга оказались дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, которые унаследуют по 7,35 миллиарда долларов. Пятое место занял сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. Его наследство составит 7,3 миллиарда долларов.

В прошлом году в рейтинге на пятое место попали сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по $7,55 млрд). В этом году они занимают 10-ю строчку.

Напомним, с начала 2023 года совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло на $16,35 млрд. Лидером среди богатейших предпринимателей из России остается один из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, с начала текущего года его состояние увеличилось на $448 млн, до $29 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост на $3,09 млрд, до $27,7 млрд), на третьем месте — бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (рост на $1,74 млрд, до $21,6 млрд). А сильнее всего в этом году как раз выросло состояние совладельца НК ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова — более чем на $3,7 млрд, до $19,1 млрд, он поднялся с шестого на четвертое место в рейтинге.