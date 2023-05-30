Расходы на коммуналку федеральным льготникам будут компенсировать по единому стандарту

С 1 июля в России начнут действовать единые подходы по предоставлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

К федеральным льготникам относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Компенсации для них выплачиваются из федерального бюджета и составляют до 50%. Срок принятия решения о предоставлении меры поддержки не должен превышать 10 рабочих дней.

При этом регионы могут назначать свои доплаты и дополнительные требования к ним.