Андрей Травников посетил филиал госфонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области: Созданы все условия для помощи бойцам и членам их семей

В Новосибирской области по поручениюпПрезидента России Владимира Путина создан региональный филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества» – для поддержки бойцов СВО.

Губернатор Андрей Травников оценил готовность филиала к открытию и заявил: важно решать все задачи, находить ответы на все вопросы, которые будут возникать у посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» начинает работать в самом центре Новосибирска – в офисном здании по адресу ул. Октябрьская, 34. Здесь запланированы и рабочие места для регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества», специалистов службы занятости населения, медико-социальной экспертизы, психологов, юристов, первое время работы филиала там будет присутствовать и сотрудник военкомата. Посетителей тут начнут принимать уже 1 июня.

Для работы в филиале специальное обучение прошли 35 социальных координаторов. К концу года их будет 180. Сейчас в филиале заканчивают приготовления перед серьёзной работой: составляют графики, обсуждают последние нюансы взаимодействия всех сторон, которые будут участвовать в оказании помощи бойцам СВО. Спектр вопросов, с которыми можно обратиться в Фонд, максимально широкий. Во время посещения филиала Фонда Губернатор предложил руководству смоделировать несколько ситуаций, которые могут возникнуть во время работы.

«Созданы максимально комфортные помещения по тому техзаданию, по тому стандарту, который был задан. Но мы понимаем: каких вопросов у посетителей будет больше, какие услуги окажутся более востребованными, покажет только опыт работы. Поэтому если что-то потребуется перенести, добавить, дополнить вы сразу говорите, мы будем и с руководством в Москве согласовывать, и ресурсы необходимые выделять. Но самое главное — это общение. Не должно получиться так, что человек пришёл с вопросом, а ему отвечают – это не входит в наши полномочия», — подчеркнул Андрей Травников.

В филиале Фонда готовы решать любые задачи: от восстановления утерянных документов до оформления реабилитационного сертификата и оказании услуг стоматолога в якорной медицинской организации.

«Проведена большая организационная работа. Я вижу, что коллеги из всех ведомств готовы оперативно реагировать на вопросы, которые здесь будут задаваться», — отметил Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирской области сформирована адресная система поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции, членов их семей. Важный инструмент такой поддержки – реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Региональные власти предоставляют возможность реабилитации по сертификату каждому бойцу, кто в ней нуждается, независимо от категории: действие программы распространили на все категории участников СВО. В том числе на добровольцев и бойцов ЧВК.

Сертификат включает социально-медицинскую реабилитацию на базе реабилитационных центров в течение 14 дней, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по более чем 200 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок – посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование.

За время действия — с 1 марта этого года — принято 148 заявлений, выдано 104 реабилитационных сертификата (по состоянию на 26 мая).