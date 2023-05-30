В Югре начнут платить деньги за информацию о виновниках природных пожаров

В Югре по примеру Курганской и Тюменской областей начнут платить деньги за сообщение достоверных сведений о виновниках природных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования Егор Збродов. Обращение опубликовано в telegram-канале "Югра. Официально".

По заявлению Егора Збродова, причина ландшафтных пожаров на 100% - неосторожное обращение с огнем, по лесным пожарам этот процент составляет 80. Документ о выплатах за информацию о виновниках возгораний уже разработан.

Сумма выплат станет известна после согласования документа, однако, скорее всего, она будет устанавливаться на уровне соседних с Югрой регионов.

Так, в Тюменской области за информацию о виновниках природных пожаров платят 40 тыс. руб., а если оказана помощь в задержании - 50 тыс. руб.

В Курганской области сумма за информацию о поджигателях составляет 10 тыс. руб.

На сегодняшний день в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 1109,4 га в Кондинском, Советском и Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе тушат уже локализованное возгорание на землях ООПТ – в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе, на площади 24,5 га. Ландшафтные пожары не зарегистрированы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.