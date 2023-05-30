30 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Работодатели станут требовать при трудоустройстве документы о воинском учете - законопроект

При устройстве на работу от граждан будут требовать документы воинского учета. Штрафы за прием на работу без таких документов или несообщение данных в военкомат могут увеличить в несколько раз. Такой законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Калужской области.
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Проект федерального закона предлагает ввести в статью 5.27 КоАП такое нарушение, как трудовой договор с кандидатами, являющимися военнообязанными или лицами, подлежащими призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета.

С учетом отзыва Правительства РФ будет усилена административная ответственность за несообщение (в том числе в установленный срок) руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации сведений в военкомат о принятых на работу либо об уволенных с работы военнообязанных. Штраф - до 25 тысяч рублей.

За оформление трудового договора без документов воинского учета планируются штрафы на должностных лиц до 20 тысяч рублей, на юрлиц - до 100 тысяч.

Эти изменения повысят эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету, считают авторы инициативы.

Правительство в целом поддерживает законопроект.

Теги: трудоустройство, воинский учет


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