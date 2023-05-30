Генпрокурор взялся контролировать расследование обстоятельств атак беспилотников на Москву и Подмосковье

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств атак беспилотников на Москву и Подмосковье.

Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улицах Атласова в Новой Москве, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 м от Ильинского шоссе Красногорска и в Одинцовском городском округе.

Напомним, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели. Отмечается, что ранее ВСУ не использовали эту модель. Она построена на аэродинамической схеме "утка". Беспилотники оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6. Кроме того, стало известно, что один из типов БПЛА, атаковавших Москву, — ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.