Жительница Челябинска получила более 1 млн рублей на несуществующих детей

Жительницу Челябинска будут судить по обвинению в хищении свыше 1 млн рублей путем незаконного получения пособий на детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2022 гг. обвиняемая предоставила в отделения ЗАГСа заявления с ложными данными о рождении двух детей в домашних условиях. После этого она получила свидетельства о рождении несуществующих детей и обратилась в органы соцзащиты за получением выплат и пособий.

В результате она похитила более 1 млн рублей.