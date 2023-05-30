30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга засудила коммунальщиков за огромную лужу на дороге

Коммунальщики заплатят жительнице Екатеринбурга более 200 тысяч рублей за ремонт заглохшего в луже автомобиля.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июле 2021 года Екатерина двигалась по улице Комсомольской в уральской столице на своем BMW. В районе дома №80 на проезжей части была огромная лужа, объехать которую не удалось. Тогда женщина решила проехать прямо по воде, но авто заглохло в самом центре лужи. После происшествия до дома BMW добирался уже на эвакуаторе.

Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта иномарки составила 241 тысячу 814 рублей, а стоимость услуг эксперта – 6,5 тысяч рублей. Фактические расходы по восстановлению машины составили около 200 тысяч рублей. Как установили в ГИБДД, на данном участке дороги была выявлена лужа размерами 20 на 60 метров. В день инцидента в Екатеринбурге прошел сильный дождь, и ливневая канализация не справилась. Проверка показала, что сеть дождевой канализации по улице Комсомольской обслуживается МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения".

Екатерина обратилась в Октябрьский районный суд с иском к коммунальщикам. Она просила взыскать убытки в размере 199 тысяч 700 рублей и расходы по оплате услуг эксперта. Суд эти требования удовлетворил: с МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" взысканы убытки в 206 тысяч 200 рублей, а также расходы по оплате госпошлины – чуть больше 5 тысяч рублей.

Коммунальщики подали апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение райсуда без изменений. Как отметили в инстанции, оно уже вступило в силу.

Теги: суд, лужа, иск, Екатеринбург


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