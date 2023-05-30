Суд назначил дату апелляции по делу бывшего пристава Прикамья Мардановой

Пермский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Мотовилихинского районного суда Перми в отношении бывшего старшего судебного пристава межрайонного отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой, сообщили Накануне.RU в суде.

Дело будет рассматривать судья Наталья Доденкина, 20 июня.

Напомним, обвинение вновь потребовало вернуть приговор на новое рассмотрение из-за допущенных ошибок. По данным гособвинителя, при вынесении наказания по ряду эпизодов суд неверно применил нормы права. Сама Марданова оспаривает то, что суд не назначил отсрочку отбывания наказания до достижения детьми возраста 14 лет по ст. 82 УПК РФ.

Жалобы на приговор направили прокуратура, адвокат Виктор Федотов и сама Марданова. Информация о принятом к рассмотрению апелляционном представлении появилась в картотеке дел Мотовилихинского районного суда. Документы для рассмотрения представления и жалоб в Пермском краевом суде будут направлены во вторую инстанцию 22 мая.

Как сообщало Накануне.RU, 20 апреля мотовилихинский районный суд приговорил Марданову к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев. Также было вынесено решение о лишении Мардановой классного чина советник юстиции третьего класса и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также Мардановой запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет.