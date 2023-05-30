Мурашко заявил о росте в России количества больных рассеянным склерозом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в последние годы растет количество пациентов с рассеянным склерозом: в 2022 г. этот диагноз поставили 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше в сравнении с 2020 г.

При этом количество пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 г., сообщил Мурашко в приветствии участников всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз", пишет ТАСС.

По словам министра, продлить ремиссию и отсрочить инвалидность позволяют эффективная диагностика, квалифицированная помощь врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом.