Киев ввел санкции против Ирана на 50 лет

Рада проголосовали за введение санкций против Ирана на 50 лет.

Проект постановления внес в Раду Зеленский. Он призвал полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы республики.

Депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз заявила, что только за май Украину атаковали 377 иранских дронов, а значит, Иран на стороне России.

Представитель "Батькивщины" Григорий Немиря заявил, что это решение запоздалое. Вероятно, оно связано с тем, что в последние недели украинские объекты подвергаются более массированным налетам беспилотников.

На Западе еще прошлым летом начали говорить и писать о том, что Иран поставляет России беспилотники. Официально Россия и Иран это не подтверждали.

