30 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Киев ввел санкции против Ирана на 50 лет

Рада проголосовали за введение санкций против Ирана на 50 лет. 

Проект постановления внес в Раду Зеленский. Он призвал полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы республики. 

Депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз заявила, что только за май Украину атаковали 377 иранских дронов, а значит, Иран на стороне России.

Представитель "Батькивщины" Григорий Немиря заявил, что это решение запоздалое. Вероятно, оно связано с тем, что в последние недели украинские объекты подвергаются более массированным налетам беспилотников.

На Западе еще прошлым летом начали говорить и писать о том, что Иран поставляет России беспилотники. Официально Россия и Иран это не подтверждали.
 

Теги: Иран, санкции, украина


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