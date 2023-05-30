Киев ввел санкции против Ирана на 50 лет
Рада проголосовали за введение санкций против Ирана на 50 лет.
Проект постановления внес в Раду Зеленский. Он призвал полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы республики.
Депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз заявила, что только за май Украину атаковали 377 иранских дронов, а значит, Иран на стороне России.
Представитель "Батькивщины" Григорий Немиря заявил, что это решение запоздалое. Вероятно, оно связано с тем, что в последние недели украинские объекты подвергаются более массированным налетам беспилотников.
На Западе еще прошлым летом начали говорить и писать о том, что Иран поставляет России беспилотники. Официально Россия и Иран это не подтверждали.