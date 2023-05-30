30 Мая 2023
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Фото: www.rzd.ru

В Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло.

Инцидент произошел 30 мая около 4 часов утра на станции Ульяновск-2.

"При производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с газовым конденсатом", — сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. В момент взрыва на железнодорожном полотне находился грузовой поезд. В результате были опрокинуты пять вагонов, перевозивших зерно.

Теги: цистерны с газовым конденсатом, ульяновская область


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