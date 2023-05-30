В Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло.
Инцидент произошел 30 мая около 4 часов утра на станции Ульяновск-2.
"При производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с газовым конденсатом", — сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. В момент взрыва на железнодорожном полотне находился грузовой поезд. В результате были опрокинуты пять вагонов, перевозивших зерно.