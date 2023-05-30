В Госдуме на фоне атак БПЛА на Москву предложили "быть внимательнее друг к другу"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку беспилотников на Москву, отметил, что "нам всем нужно быть более внимательными к тому, что происходит вокруг, друг к другу, сохранять спокойствие и уверенность".

"В случае обнаружения объектов, похожих на беспилотники, просьба оперативно сообщать в соответствующие службы", - написал Картаполов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве", - заявили в СКР.