Родительские организации Пермского края обратились ко всем родителям из-за ювенальной "Траектории" в регионе

В Пермском крае реализуется ювенальный проект "Единая информационная система "Профилактика детского и семейного неблагополучия", она же Единая информационная система "Траектория". И она может быть внедрена по всей России. Об этом говорится в обращении родительских организаций Пермского края к родителям страны.

В основе ЕИС "Траектория" лежат три принципа ювенальной системы: презумпция виновности родителей, право чиновников на вмешательство в дела семьи и тотальный контроль над всеми сферами ее жизни. Суть проекта заключается в создании закрытой от родителей информационной базы с данными на детей и семьи.

"Всё, что вы, как добросовестный родитель, не совершавший никаких правонарушений и преступлений, относите к частным обстоятельствами жизни семьи и предпочитаете не обнародовать, — всё это может оказаться в единой информационной системе. Буквально всё, начиная с информации о питании ребенка, состоянии его здоровья, настроении и заканчивая данными об отношениях между членами семьи, о ее социальном, экономическом положении и даже о состоянии здоровья и личной жизни родителей", - пишут пермские родители.

В "Траектории" перечислены более 100 "индикаторов риска", так что фактически любой ребенок может набрать "рисков" и привлечь к себе внимание ювенальщиков. Уже сегодня в школах угрожают родителям угрожают занести в "Траекторию" некую информацию, если они не выполнят их требования. Все это незаконно, уверены авторы обращения.

Обращение подписали руководители родительских организаций, адвокаты, юристы, общественные деятели.

Интересно, что само слово "траектория" применительно к детям используют "цифровые реформаторы" образования, которые заявляют о построении в скором будущем системы, которая будет задавать "индивидуальные образовательные траектории" для каждого ребенка с помощью искусственного интеллекта. Многие эксперты считают это шагом к мысленному порабощению людей с детства.