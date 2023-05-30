ЮАР не предоставит иммунитет от ордеров Международного уголовного суда участникам саммита БРИКС

ЮАР предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС, который должен состояться в этой стране в августе. Также такой иммунитет получат участники встречи министров иностранных дел группы, она состоится 1-2 июня в Кейптауне, пишет Bloomberg.

Иммунитет будет означать защиту от ареста или судебного преследования. Издание отмечает, что это обычная практика для международных конференций, проходящих в ЮАР.

Но при этом в МИД ЮРА отметили, что иммунитет не распространяется на ордеры, выданные любым международным судом в отношении любого участника конференции или саммита. Таким образом, юридический казус, который может возникнуть в случае визита в ЮАР Владимира Путина, все еще может случиться. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. ЮАР признает юрисдикцию МУС, поэтому обязана выполнять его решения.