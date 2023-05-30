30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский молебен о Победе

На Среднем Урале пройдет Всероссийский молебен о Победе.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, 1 июня в город прибудет ковчег со святыми мощами небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе святыню пронесут по 100 городам России, она побывает по всех регионах страны. 1 июня в 8 утра мы будем встречать ковчег в Свято-Троицком кафедральном соборе по улице Трудовая, 3. Молебны будут проходить каждый час до 19:00. Прикоснуться к почитаемой святыне может каждый", - отметил Пинаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе тагильской администрации, в Свердловской области процессия совершит две остановки – в Нижнем Тагиле, а затем в Екатеринбурге. В молебне примут участие родственники участников специальной военной операции, представители тагильских предприятий оборонной отрасли, сотрудники ОМОНа и 12 отряда. Молебны будут проходить каждый час с 10.00 до 16.00. В 17.00 в храме состоится вечернее богослужение, а в 19 часов святыню проводят в Екатеринбург.

Теги: молебен, Победа, Екатеринбург, Нижний Тагил


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