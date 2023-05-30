30 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/gubernator_46 / Роман Старовойт

Обломки ракеты C-200 "Ангара" найдены в Белгородской области

Обломки ракеты C-200 "Ангара" найдены между селами Осадчее и Красное в Белгородской области, пишет Baza. Такие ракеты есть на вооружении ПВО Украины.

По данным телеграм-канала, находка сделана в 50 километрах от границы. На месте обнаружена воронка, диаметром 15 метров и глубиной 3 метра.

Ранее в поле у села Калинино в Белгородской области (23 км от границы с Украиной) нашли авиационную бомбу ФАБ-500. Отмечалось, что от места находки до ближайших домов - около 300 метров. 20 апреля две бомбы ФАБ-500 упали на Белгород с пролетавшего бомбардировщика. Взрывом одной из них были повреждены жилые дома, пострадали трое жителей.

Теги: с-200 ангара, обломки ракеты, белгородская область


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