Инаугурация Эрдогана с поздравлениями от коллег-президентов состоится в выходные

Вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу, 2 июня, в своей резиденции примет поздравления от глав иностранных государств. Также ожидается, что в предстоящие выходные состоится инаугурация Эрдогана, он принесет присягу в парламенте, сообщает турецкое издание Hürriyet. Кто из иностранных лидеров ожидается в Турции, газета не уточнила.

Вероятно, среди гостей Эрдогана не будет российского президента Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил это журналистам тем, что в Турции нет практики приглашения на инаугурацию лидеров других стран. Путин провел с Эрдоганом переговоры и поздравил его по телефону.