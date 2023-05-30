30 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Пресс-служба Кремля

Инаугурация Эрдогана с поздравлениями от коллег-президентов состоится в выходные

Вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу, 2 июня, в своей резиденции примет поздравления от глав иностранных государств. Также ожидается, что в предстоящие выходные состоится инаугурация Эрдогана, он принесет присягу в парламенте, сообщает турецкое издание Hürriyet. Кто из иностранных лидеров ожидается в Турции, газета не уточнила.

Вероятно, среди гостей Эрдогана не будет российского президента Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил это журналистам тем, что в Турции нет практики приглашения на инаугурацию лидеров других стран. Путин провел с Эрдоганом переговоры и поздравил его по телефону.

Теги: инаугурация, реджеп эрдоган, турция, владимир путин


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