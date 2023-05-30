В Челябинске подрядчики по гарантии заменят десять деревьев и 252 кустарника

В Центральном районе Челябинска подрядчики в рамках гарантийных обязательств заменят десять деревьев и 252 кустарника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В прошлом году комплексное озеленение было выполнено на площади Павших революционеров, в сквере у ДС "Юность", в инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда и Володарского и в сквере на Академика Королева.

"Тщательный мониторинг показал, что из 292 деревьев не прижились 10, что составляет 3,4%, а из 10 939 кустарников - 252 (2,3%), что значительно ниже нормативных показателей", - рассказали в мэрии.