СКР возбудил уголовные дела после атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве", - заявили в СКР.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет (хотя мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух людях, обратившихся за медпомощью).

На местах происшествий работают следователи, "устанавливаются лица, причастные к преступлению".