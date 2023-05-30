30 Мая 2023
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Происшествия Москва
Фото: t.me/bazabazon

СКР возбудил уголовные дела после атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве", - заявили в СКР.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет (хотя мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух людях, обратившихся за медпомощью).

На местах происшествий работают следователи, "устанавливаются лица, причастные к преступлению".

Теги: скр, уголовное дело, атака беспилотников, москва


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