30 Мая 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Стартовала регистрация участников на международный форум «Технопром-2023», который пройдет в Новосибирске в августе

Объявлена регистрация участников на X Международный форум технологического развития «Технопром-2023», который пройдет в Новосибирской области 22-25 августа 2023 года, сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Стать участниками форума можно, зарегистрировавшись на сайте «Технопром-2023». Форум проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением правительства Российской Федерации.

Распоряжение правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников. Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели сформирует деловую программу форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка. Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона.

Технопром в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В прошлом году в работе форума приняло участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.

Теги: технопром-2023, регистрация участников, международный форум, венчурная ярмарка, андрей травников


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