30 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Администрация Нижневартовска

Дороги в России могут поставить под контроль - проект МВД

Качество дорог в России может быть поставлено под постоянный контроль. Такой проект постановления Правительства РФ разработало МВД. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году было зафиксировано до 40 тысяч ДТП, связанных с плохим качеством дорожного покрытия и инфраструктуры. Всего в России из-за этого происходит каждое третье ДТП.

Основное предложение МВД - дополнить пункт 63 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения. Сейчас он звучит так: "В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по эксплуатации транспортных средств федеральный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда".

МВД предлагает после слов "транспортных средств" дописать:

", содержанию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского электрического транспорта, проведению строительных, ремонтных и иных работ, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, а также установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог".

В настоящее время ГАИ использует специальный режим работы "постоянный рейд" только для грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. Нарушители привлекаются к административной ответственности. МВД планирует предлагают распространить эту практику и на компании, которые заняты строительством, ремонтом и содержанием дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского электротранспорта.

Интересно, что, согласно действующему законодательству, водитель вправе подать в суд на организацию, которая отвечает за содержание дороги, на которой произошло ДТП, и получить компенсацию, пишет "Парламентская газета". Это позволяет статья 28 Закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности". К делу нужно приложить документы об оценке размера ущерба или чеки и квитанции за ремонт автомобиля, аварийную стоянку и т.п. Компенсацию морального вреда должны выплатить в том случае, если кто-то пострадал.

В 2022 году количество ДТП официально составило 126 тыс. случаев. Почти каждое десятое ДТП было со смертельным исходом. Всего на смерти в ДТП приходится около 0,5% всех смертей в России. Каждый двухсотый умерший россиянин на самом деле погибает в ДТП.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что самый эффективный механизм - штрафовать компании, которые содержат дорогу не по ГОСТу. В ГИБДД есть подразделения, которые отвечают за дорожный надзор, и они работают эффективно.

Теги: дороги, ДТП, контроль, дорожное движение


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