В Перми высокопоставленного чиновника будут судить за превышение должностных полномочий

Первый заместитель главы администрации Дзержинского района Перми Николай Ракинцев предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по делу и направило его в Дзержинский районный суд Перми.

По версии следствия, Ракинцев на своем посту совершил ряд противоправных действий, из-за чего были нарушены жилищные права горожан на создание комфортных условий проживания. В частности, замглавы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесная, 17.

Средства должны были выделить по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Чиновник единолично принял решение об исключении этого объекта из адресного перечня на текущий год. Предварительно, между Ракинцевым и управляющей компанией возник спор о подрядчике, который будет выполнять эти работы. Ракинцев пытался заставить УК согласиться на то, чтобы работы выполняла компания, сотрудничающая с администрацией.

Напомним, о задержании чиновника мы сообщали 16 декабря прошлого года. Задержанию предшествовало проведение следственных действий.