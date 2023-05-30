На уральской реке Пышма утонул 15-летний ученик интерната для инвалидов

На Среднем Урале утонул подросток. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 29 мая на пульт оперативных служб поступил сигнал, что на реке Пышма в Камышлове утонул 15-летний ученик местного училища-интерната для инвалидов. Выяснилось, что парень со своими друзьями отправился отдохнуть на реку. Придя на место, подростки решили вброд перейти ее, чтобы оказаться на противоположном берегу. Во время перехода мальчик оступился и упал в воду, а так как не умел плавать, то начал тонуть. Находившиеся на берегу мужчины пытались спасти подростка, но сделать этого им не удалось.

Надзорное ведомство организовало проверку. Как отметили в прокуратуре, главе Камышловского городского округа уже внесено представление об устранении нарушений из-за отсутствия знаков "Купание запрещено" на берегу реки Пышма.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, для определения точной причины гибели подростка проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы случившегося, истребована и анализируется документация, характеризующая погибшего. Устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось на участке водоема, где резко меняется рельеф дна (оно становится более глубоким), поэтому очевидцам спасти подростка не удалось, он быстро ушел под воду на большую глубину.

"Сотрудникам полиции пришлось экстренно вызывать водолазов. Когда тело достали со дна реки, внешних признаков насильственной смерти не имелось. Начальник регионального Главка МВД Александр Мешков дал указание территориальному ОВД организовать на водоемах постоянные патрули, которые будут контролировать, чтобы дети не находились на речках без присмотра взрослых. Представители МВД сейчас выясняют, каким образом в учебном заведении, где учился и жил погибший, осуществляется контроль за выходом за пределы учебного учреждения", - добавил полковник Горелых.