ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель беспилотников

Среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ранее ВСУ не использовали эту модель. Она построена на аэродинамической схеме "утка". Беспилотники оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

Также источник Shot сообщил, что один из типов БПЛА, атаковавших Москву, — это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.

Mash пишет, что один из дронов, долетевших сегодня до Москвы, по предварительным данным, может быть доработанной украинской моделью А-2 Синиця.

Стоковая версия такого беспилотника может пролететь всего около 100 км, но сегодняшние БПЛА оказались крупнее и были заряжены кумулятивными боеприпасами. Ранее о такой модификации известно не было, отмечает Telegram-канал. По данным Mash, разрабатывают такие устройства в Харькове.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предположил, что беспилотники на Москву могли быть запущены не с Украины, а непосредственно с территории России, из Подмосковья.

В Минобороны РФ уточнили, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.