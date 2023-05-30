Пилотным регионом реализации национальной программы по борьбе с опустыниванием станет Астраханская область

Накануне состоялась рабочая встреча главы региона Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева.

В ходе встречи обсуждали вопросы реализации программы борьбы с опустыниванием. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года. В неё войдут 14 субъектов РФ, в том числе Астраханская область. Реализовывать её будут поэтапно.





Над теоретической частью программы работает Федеральный научный центр агроэкологии РАН, учитывая специфику каждого региона.

Программа для Астраханской области будет включать комплекс мероприятий, связанных с мелиорацией земель сельхозназначения, а также обводнением зоны западных подстепных ильменей. Директор ФНЦ Агроэкологии РАН Александр Беляев сообщил, что Астраханская область выбрана пилотным регионом для реализации программы неслучайно: по его словам, с научной точки зрения область хорошо подготовлена к этой работе. Более того, астраханских учёных планируют привлечь к разработке программ по борьбе с опустыниванием и для других регионов ввиду высокого уровня подготовки специалистов.

Проблема с опустыниванием для Астраханской области стоит остро. Год от года пески наступают, от этого страдают пастбища и сельхозугодья. Пыльные бури – тоже следствие надвигающейся пустыни. Однако, благодаря активной позиции губернатора Игоря Бабушкина, который поднимал этот вопрос в том числе на встрече с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году, региону удаётся получать поддержку на самом высоком уровне.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев отметил, что на региональном уровне проводится работа по борьбе с опустыниванием. Тем не менее, необходимо комплексное решение проблемы. Им призвана стать национальная программа по борьбе с опустыниванием. Ожидаемые итоги её реализации для региона – восстановление почвы, введение в сельхозоборот земель, повышение кормоёмкости пастбищ, стабильное обводнение западных подстепных ильменей, которые из-за наступления пустыни сейчас непригодны.