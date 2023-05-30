"Россети Урал" реконструируют два крупных центра питания в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор в ходе визита в Центральные сети "Свердловэнерго" посетил подстанции 110 кВ "Свердловская" и "Пышма". В этом году компания завершит здесь масштабные работы по модернизации.

Реконструкция ПС "Свердловская" пройдет в три этапа. Сейчас на объекте реализуется первый этап, включающий в себя строительство нового открытого распределительного устройства 110 кВ, общеподстанционного пункта управления, организацию современных каналов технологической связи и установку первого силового трансформатора 110 кВ. На втором и третьем этапах запланирована установка второго силового трансформатора 110 кВ, строительство распределительного устройства 35 кВ и закрытого распредустройства 10 кВ. Проект полной модернизации данного центра питания будет завершен в 2024 году. Суммарно на эти цели компания направит более 1,2 млрд рублей. Подстанция "Свердловская" является ключевым центром передачи и распределения нагрузки в северной части Екатеринбурга. Кроме того, подстанция "Свердловская" осуществляет электроснабжение крупных промышленных предприятий столицы Урала, объектов малого и среднего бизнеса.

Подстанция "Пышма", ход реконструкции которой также проконтролировал глава компании, будет фактически заново построена специалистами "Россети Урал" на новой территории в целях расширения производственных мощностей АО "Уралэлектромедь". Одним из основных моментов реконструкции подстанции является её перенос с территории промышленного предприятия. После завершения реконструкции трансформаторная мощность подстанции "Пышма" будет составлять 120 МВА (3 силовых трансформатора по 40 МВА каждый), что на 25,5 МВА выше существующей. Реконструкцию центра питания компания "Россети Урал" планирует завершить в этом году. На сегодняшний день заказано все оборудование. Оно полностью отечественного производства. Идет поставка материалов на стройплощадку и устройство строительного городка. Полная стоимость реконструкции подстанции "Пышма" составит порядка 1,4 млрд рублей и будет реализована, в основном, за счет средств инвестиционной программы "Россети Урал". Незначительный объем средств будет привлечен по механизму компенсации затрат по выносу энергообъекта с территории промплощадки.

Одним из ключевых направлений работы Центральных электросетей филиала "Свердловэнерго" является решение вопросов технологического присоединения клиентов к электросетям в пригородах Екатеринбурга. Ежегодно в данное производственное отделение поступает в среднем 6 тысяч заявок на технологическое присоединение. Александр Пятигор проконтролировал ход выполнения планов компании по выполнению обязательств по технологическому присоединению перед клиентами динамично развивающихся территорий Сысертского и Белоярского городских округов, а также подготовку электросетевого комплекса к Международному фестивалю студенческого спорта. Стоит отметить, что в ведении Центральных сетей находится эксплуатация и обслуживание высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, питающих город Екатеринбург, а также распределительная электросетевая инфраструктура деревни фестиваля.

На подстанции 110/10 кВ "Рассоха" глава сетевой компании провел оперативное совещание по реализации технических мероприятий по подготовке косулинского энергоузла к предстоящему максимуму нагрузок и перспективам его развития. Сегодня от подстанции "Рассоха" осуществляется энергоснабжение интенсивно развивающегося сектора близлежащих населенных пунктов Косулино, Прохладный, Новая Поварня и Рассоха, а также крупные логистические центры. На данной территории компания "Россети Урал" стабильно фиксирует рост числа заявок на технологическое присоединение.





Одним из ключевых проектов станет строительство нового центра питания 35 кВ в п. Прохладный, который позволит распределить нагрузку косулинского энергоузла. Также на территории Белоярского городского округа в текущем году энергетики проведут модернизацию высоковольтной сети в населенных пунктах Гусево, Косулино и Прохладный. В результате повысится качество электроснабжения порядка 29 тысяч жителей данных населенных пунктов. Отметим, что комплексный подход энергетиков "Россети Урал" в реализации данной программы позволит распределить нагрузку на сеть, повысить параметры качества электроэнергии, поступающей клиентам. В ходе визита в Центральные электрические сети генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор посетил Белоярский и Свердловский районы сетей и дал поручения усилить работу по повышению комфорта условий работы производственного персонала.