В Госдуме предположили, что атаковавшие Москву БПЛА запущены в России

Депутат Госдумы Андрей Альшевских полагает, что беспилотники на Москву могли быть запущены не с Украины, а непосредственно с территории России.

"В таком случае возникает вопрос, как их сюда завозят. Уверен, компетентные структуры разберутся", - написал Альшевских в своем telegram-канале.

Напомним, ранее два человека обратились за медицинской помощью в Москве после атаки беспилотников, госпитализация им не потребовалась, помощь была оказана на месте.