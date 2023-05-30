Китай отклонил предложение США о встрече глав Минобороны в Сингапуре
Китай официально проинформировал США об отказе от встречи министров обороны стран в Сингапуре, сообщила The Wall Street Journal.
Как стало известно ранее, министр обороны США Ллойд Остин рассчитывал на возможность провести с китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях регионального форума по безопасности, который намечен на 2-4 июня.
В американском Минобороны подчеркивали, что поддержание открытых каналов коммуникаций между военными ведомствами поможет не допустить перерастания конкуренции между странами в конфликт, пишет РИА Новости.
СМИ сообщали, что Пекин считает маловероятной встречу главы Пентагона с Ли Шанфу в Сингапуре до отмены санкций США против главы китайского оборонного ведомства.