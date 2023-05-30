30 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Дело бывшего генерального директора "Соликамский магниевый завод" направлено в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артура Уртаева, сообщает РБК-Пермь.

Его обвиняют растрате 250 млн руб. и 1,5 млн руб., покушении на растрату 2,5 млрд руб. Дата разбирательства в Соликамском городском суде пока не определена.

Как сообщало Накануне.RU, Уртаева арестовали 10 июня 2022 года, 22 июня перевели под домашний арест, а 12 декабря вновь отправили в СИЗО из-за нарушения запрета на общение по телефону со свидетелями по уголовному делу.

По версии следствия, Уртаев выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, однако на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

Теги: Соликамский магниевый завод, суд, Артур Уртаев


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