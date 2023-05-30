В Челябинской области за год лук подорожал на 45%

В Челябинской области за год выросли цены на лук, говядину и сливочное масло, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Анализ проводился за период с 21 мая 2022 года по 22 мая 2023 года. Так, лук репчатый за год подорожал на 45,82% (24,99 руб.), говядина – на 20,36% (112,06 руб.), масло сливочное – на 2,39% (3,29 руб.).

При этом стоимость картофеля снизилась на 40,78% (25,11 руб.), свинины на 23,88% (84,43 руб.), гречки на 22,77% (30,43 руб.), соль на 20,59% (3,65 руб.) и сахар на 20,54 % (16,35 руб.).

"Рост цен на репчатый лук во многом был спровоцирован прошлогодним неурожаем в ряде соседних стран, вызванных погодными условиями и как его следствие, их запретом на его экспорт. Вместе с тем ожидаемо, что предстоящий сбор нового урожая окажет обратное влияние на его цену в ближайшей перспективе", - отметили в КСП.

Также на замедление цен повлияла низкая инфляция. В апреле в Челябинской области она была 2,19%.