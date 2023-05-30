30 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: unian.net

Киев сделал 9 мая рабочим днем

Рада приняла законопроект Зеленского, полностью отменяющий 9 мая как День Победы. Вместо него 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая будет обыкновенным рабочим днем.
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Формальной причиной является то, что по европейскому времени акт о безоговорочной капитуляции немецкой армии был подписан вечером 8 мая 1945 года (в Москве было уже 9 мая). Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский режим присоединится к "демократическому миру".

Ранее режим запретил само понятие "Великая Отечественная война". А Зеленский установил 9 мая "днем Европы", которая якобы и победила нацизм. 8 мая было "днем памяти и примирения". Символично, что победа над нацизмом вставлена вместо слова "примирение".

"Депутаты поддержали желание Зеленского переписывать историю и культуру Украины. Верно, Украина же не победила - это внушают нам "партнеры", которые на каждом углу кричат, что они принесли эту победу. Продать память предков за пару кредитов. Дальше будет больше…" - пишет украинский телеграм-канал "Картель".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Зеленского с предателем Христа Иудой.

Теги: день победы, 9 мая, украина


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