Рогозин призвал заблокировать работу GPS в России на фоне атак беспилотников

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил отключать станции GPS по всей России.

После утренней атаки беспилотников на Москву столичные таксисты и водители начали жаловаться на сбои в работе GPS и картографических сервисов, работающих с американской навигационной системой. Появились предположения, что в Москве сигналы GPS сейчас глушатся.

"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать. А вот то, что американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал), об этом что - нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО???" – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин уволил Рогозина с должности главы Роскосмоса в середине 2022 года. по одной из версий, недовольство руководства страны вызвали проблемы с развертыванием группировки спутников российской навигационной системы ГОНАСС.