СМИ: Очевидцы сообщают о новом взрыве в районе Новой Москвы

Очевидцы сообщают о взрыве (предположительно, из-за атаки беспилотника) в микрорайоне Московский в Новой Москве, передает Telegram-канал Baza. Ранее утром во вторник сообщалось об атаке беспилотников на Новую Москву и другие районы столицы.

По неподтвержденным данным, всего столицу и ее окрестности атаковали около двух десятков БПЛА, большая часть была сбита системой ПВО. Часть зацепились за провода и деревья, поскольку летели на сверхмалой высоте.