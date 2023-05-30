Baza: В Москве и Подмосковье сбиты около 25 беспилотников

С утра в Москве и Подмосковье сбиты около 25 беспилотников.

Большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье.

Есть также дроны, которые зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

Три беспилотника врезались в жилые дома, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали, уточняют источники telegram-канала Baza.

Известно о 13 сбитых системами ПВО беспилотниках, по данным SHOT, они были уничтожены в следующих районах: Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва.

При этом БПЛА долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на столицу. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

На данный момент никто серьезно не пострадал, уточнил Собянин.