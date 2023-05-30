30 Мая 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

К 300-летию Екатеринбурга в саду Нурова появится луг из уральских растений

"Атомстройкомплекс" поддержал экологический эксперимент в рамках фестиваля "Еще цветочки". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, к 300-летию Екатеринбурга в саду Нурова будет создан природный луг из уральских растений.

"Цель нашего эксперимента – подбор устойчивых, неприхотливых растений, характерных для естественных лугов нашего края. Мы стремимся показать богатство природы уральского региона и одновременно привлечь внимание к необходимости поддержки местной флоры и фауны, сохранения биоразнообразия на урбанизированных территориях", - отмечает куратор проекта, сотрудник кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктория Владыкина.

Большое количество растений на "Аутентичном лугу" высажено группами для того, чтобы в дальнейшем создались отдельные зоны каждого вида, но при этом сохранялось хаотичное расположение, естественное в природе. До конца фестиваля в саду будут проходить "зеленые" экскурсии, где жителям города расскажут об аборигенных растениях и особенностях городского озеленения.

Проект реализуется на базе сада Нурова студией зеленых решений TRAVA DESIGN в сотрудничестве с Ботаническим садом УрО РАН, УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина, ИЕНиМ и Гуманитарным университетом, при поддержке ведущего застройщика уральского региона "Атомстройкомплекс".

проект Аутентичный луг(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы работаем с УрО РАН с 2003 года, прежде всего, по целевым программам обеспечения жильем молодых ученых. Сейчас мы сотрудничаем с экспертами УрО РАН в сфере озеленения и продвижения экологических принципов в развитии нашего города. Решение привлечь внимание на фестивале к местным, уральским растениям созвучно главной ценности компании "Атомстройкомплекс" – любовь к родному краю, поэтому мы охотно поддержали эту инициативу", - подчеркнул директор по управлению проектами Дмитрий Фарафонов.

На протяжении многих лет "Атомстройкомплекс" и УрО РАН развивают микрорайон Краснолесье. В рамках инвестиционных контрактов здесь возводятся жилые кварталы, в которых более 24 тыс. кв.м. уже передано молодым ученым в качестве служебного жилья. Также в микрорайоне строятся детские сады, дороги, проектируется новая школа. В 2016 году "Атомстройкомплекс" завершил строительство Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН. Таким образом, уральские ученые могут жить и работать в одном современном и комфортном районе.

Теги: луг, эксперимент, Екатеринбург


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