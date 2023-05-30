В Москве глушат сигналы спутниковой навигации, - Mash

Для сотрудников московской полиции объявлен план "Тайфун", сообщает Mash. Его введение обозначает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, по данным телеграм-канала, в столице глушат сигналы спутниковой навигации. Мера связана с атакой беспилотников, которые используют их для наведения.

Утром беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Известно о 13 сбитых системами ПВО беспилотниках, по данным SHOT, они были уничтожены в следующих районах: Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва. При этом БПЛА долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на столицу. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. На данный момент никто серьезно не пострадал, уточнил Собянин.